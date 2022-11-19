Havalandırma boşluğuna düşen genç, sigaranın derdine düştü 3. Sayfa Haberleri Batman'da bir eve ait havalandırma boşluğuna düşen 24 yaşındaki gencin, kurtarılırken itfaiye ekiplerinden sigara istemesi pes dedirtti. Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek evin havalandırma boşluğuna düştü. İtfaiye ekipleri Çiçek'i çıkartmaya çalışırken trajikomik bir olay yaşandı. EKİPLERDEN SİGARA İSTEDİ Havalandırma boşluğundan çıkarılmaya çalışılan Hüseyin Çiçek'in itfaiye ekiplerinden sigara istemesi pes dedirtti. Genç adam, düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler

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