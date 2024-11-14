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Havai Fişekli Asker Eğlencesine Polisi Baskın

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Aksaray'da askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede havai fişek atılması üzerine polis devreye girdi. Olayda gergin anlar yaşanırken, polis ile gençler arasında bir tartışma yaşandı ve eğlence sonlandırıldı.

Havai fişekli asker eğlencesine polis baskını

AKSARAY - Aksaray'da askere gidecek gençler için yapılan eğlencede atılan havai fişekler ihbar üzerine polisi alarma geçirdi. Asker eğlencesine baskın yapan ve gençleri uyaran polis ile vatandaşlar arasında sözlü tartışma yaşanırken olay yerine takviye ekiplerin de gelmesiyle olay büyümeden önlendi.

Olay, Pamucak Mahallesi 902. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek gençler için mahallede asker uğurlaması eğlencesi düzenlendi. Eğlencede havai fişeklerin atılması üzerine mahalle sakinleri polisi arayarak ihbarda bulundu. Herhangi bir izin olmadan havai fişek atılması nedeniyle polis ekipleri asker eğlencesi yapılan yere geldi. Burada polisin gençleri uyardığı esnada bir grup genç polis ekiplerine sözlü müdahalede bulunurken, polis ile gençler arasında sözlü tartışma çıktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinde gelmesiyle yaşanan gerginlik son bulurken, asker eğlencesi de sonlandırıldı.

Havai Fişekli Asker Eğlencesine Polisi Baskın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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