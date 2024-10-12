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İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor

İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından etkili olan olumsuz hava, uçuş trafiğini de etkiledi. 'CB' yani Cümülonimbus olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle alçalan uçaklar iniş yapamadı, pilotlar havada tur atmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok ilde olumsuz hava kendini gösterdi. Sağanak ve fırtına hava trafiğini de etkiledi. İstanbul'un üzerinde Cümülonimbus bulutları nedeniyle pilotlar iniş yapamadı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'İ GEÇTİ

İstanbul Valiliği, kentin bu akşam saat 21.00'e kadar yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yapılan uyarıların ardından başlayan kuvvetli sağanak sonrası kentin bazı ana arterlerinde trafik yoğunluğu arttı.

İSTANBUL-UÇAKLAR CB BULUTLARI NEDENİYLE HAVADA TUR ATIYOR

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini de etkiliyor. Şiddetli yağmur ve 'CB' yani Cümülonimbus olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na için alçalan uçakların pilotları bulutlardan kaçmak için havada tur atmak zorunda kaldı.

VALİLİK UYARDI, 21.00'A KADAR DİKKAT

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada meteorolojinin uyarılarına göre, bu akşam 21.00'a kadar, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıkladı. Vatandaşlar ani sel, su baskın, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu İstanbul 3-sayfa Yaşam

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