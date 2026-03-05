Haberler

Irak'ta Hizbullah Tugayları komutanı hava saldırısında öldürüldü

Güncelleme:
Irak'ın Babil vilayetinde gerçekleştirilen bir hava saldırısında, Hizbullah Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci yaşamını yitirdi. Saldırı, Haşdi Şabi bünyesindeki grup hedef alınarak yapıldığı bildirildi.

Irak'ın merkezindeki Babil vilayetinde düzenlenen bir hava saldırısında, Şii milis gücü Hizbullah Tugayları üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan ve bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları'na ait bir araç Babil sınırları içerisinde seyir halindeyken hava saldırısına uğradı. Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan saha komutanı Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, Irak'taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da doğrudan saldırılar başlatıldı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
