Haberler

MSÜ Hava Harp Okulu Komutanlığı görevlileri hakkında uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda görevli 9 sözleşmeli er hakkında uyuşturucu kullanma ihbarı üzerine soruşturma başlattı. 3 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı' Milli Savuma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı'nun uyuşturucu kullandıklarına ilişkin ihbarı üzerine görevli 9 sözleşmeli er statüsündeki personeli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 6 kişi ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bir kısım personeller hakkında Hava Harp Okulunun ihbarı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Hava Harp Okulu tarafından yazılan ihbar dilekçesinde, erlerin kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçunu işlediği belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen Başsavcılık tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimatla 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden kan, kıl ve idrar örnekleri alındı. Dosyada ayrıca 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Kullanımı kolaylaştırma' suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü M.Ö., E.D.A. ve H.Y. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, H.U., M.A.D., A.Y.I., M.Ş., A.K. ve M.A.C. isimli 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı

Çiftlik evindeki testereli vahşette yeni gelişme
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor

Artık sadece annelerinin soyadını kullanıyorlar