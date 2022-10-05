Hataylı gazeteci kart dolandırıcılarının kurbanı oldu: Kartından 19 bin TL'lik alışveriş yapıldı

HATAY - Hatay'da kart bilgileri ele geçirilen gazetecinin kredi kartından 19 bin TL'lik alışveriş yapıldı.

Gazeteci Ali Ceren banka tarafından gönderilen kredi kartı ekstresinde 19 bin TL alışveriş yapıldığını gördü. Böyle bir harcama yapmayan Ceren, bankayla iletişime geçti. İstanbul'dan bir elektronik firmasından mail order yöntemiyle alışveriş yapıldığını öğrenen Ceren, kredi kartının bilgilerinin başkalarının eline geçtiğini anladı. Ceren, "Banka tarafından gönderilen ekstre ile şok oldum diğer harcamalar bana ait ancak 19 bin TL'lik bir harcama yapılmış üstelik İstanbul'da büyük bir marka olan mağazadan. Bu alışverişten benim haberim olmadı banka da benden bir onay almadı. Nasıl oluyor da banka bu miktar bir alışverişi bana sormadan onay verir anlamış değilim. Ben de mağduriyetimin girdirilmesi için adli işlemleri başlattım. İnşallah yapanlar en kısa zamanda yakalanırlar" dedi.