Hatay Samandağ'da tırla çarpışan motosikletten savrulan 3 genç yaralandı

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Hatay'da tırla çarpışan motosikletten yere savrulan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yönde seyreden tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 3 genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı