Hatay Samandağ'da ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde su deposu çevresinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların 112'ye bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü; ormanlık alan zarar gördü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan su deposu civarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü.