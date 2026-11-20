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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Yangında ev zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı