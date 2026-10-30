Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Samandağ'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, ev alevlere teslim oldu. Alevler içinde kalan evin yandığını gören ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü

Burası şantiye alanı değil! Tatil cennetinde felaket yaşanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin bir sözü ortalığı karıştırdı! Formalarını yaktılar

Dünyaca ünlü isim bu gidişle geceleri rahat yatamayacak
Bakım sırasında dehşet! Asansör halatı koptu, 2 işçi kabinle düştü

Tam da bakım sırasında oldu! Birinin durumu kritik
Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi

Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde

Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti
Şeker pancarı üreticisinden çiftçilere olay sözler! 'Külliyen yalan söylüyor'

Meslektaşlarına verdi veriştirdi: Külliyen yalan
Lüks otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada

Lüks otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı! O anlar kamerada
Hatay'da hemzemin geçitte tren otomobili metrelerce sürükledi! Anne öldü, oğlu yaralı

Tren, otomobili metrelerce sürükledi! Anne kurtarılamadı