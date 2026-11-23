Hatay Samandağ'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, can kaybı yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Kurtderesi Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı