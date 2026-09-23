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Hatay Reyhanlı'da şahıslar kaçak elektrik ekiplerine kortejle engel oldu

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Hatay Reyhanlı'da şahıslar kaçak elektrik ekiplerine kortejle engel oldu
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımı tespit edilen abonelere ceza yazılması üzerine şahıslar, kortej oluşturarak elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin mahalleye girişine izin vermedi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede şahısların ekiplerin girişini engellemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Hatay'da kaçak elektrik kullanımının tespit edildiği mahallede cezai işlem uygulayan ekiplere izin vermeyen şahıslar, kortej yaparak elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin mahalleye girişine izin vermedi. Kortej oluşturarak yolu kapatan şahıslar ve emniyet güçleri arasında gergin anlar yaşandı.

Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi üzerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri, bölgeye gelerek kaçak elektrik kullanan abonelere yönelik çalışma başlattı. Kaçak elektrik kullanan abonelere ceza yazılması üzerine şahıslar, yolu kortejle kapatarak ekiplerin mahalleye girişine izin vermedi. Ekipler ve mahalleli arasında gergin anlar yaşanması üzerine bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekiplerine karşı koyan şahısların, elektrik dağıtım şirketi personelinin mahalleye girmesini de engellemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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