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Hatay Reyhanlı'da kontrolden çıkan tır zeytin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı

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Hatay Reyhanlı'da kontrolden çıkan tır zeytin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek zeytin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek zeytin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Park halinde olan 27 AUP 151 plakalı MAN marka tır, iki tırın arasından ana yola çıktığı esnada sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen tır, zeytin bahçesine uçtu. Zeytin bahçesine devrilen tır, sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tır sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Karşı yola geçti ve oradan zeytin bahçesine uçtu"

Tırın park halindeyken aniden zeytin bahçesine uçtuğunu ifade eden Mahmut Zekkuroğlu, "İki tırın arasında park halinden çıkmaya çalışan tırın, ana yola çıktığı esnada ayağı gazda mı kaldı bilemiyoruz aniden karşı yola çıktı. Karşı yola geçti ve oradan zeytin bahçesine uçtu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

hepsi değilse de, çoğu aynı bir serseri mayın gibi yollarda seyrediyorlar.! ya uyumuştur yada telefonla meşguldü.!

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