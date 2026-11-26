Hatay Reyhanlı'da kafe önündeki kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay 22 Kasım'da Yenişehir Mahallesi'ndeki kafe önünde meydana geldi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Olay, 22 Kasım tarihinde Yenişehir Mahallesi Abdulrezzak Alkan Caddesi üzerindeki kafe önünde meydana geldi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerden M.A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı