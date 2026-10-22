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Hatay Reyhanlı'da Fiat Doblo'nun motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

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Hatay Reyhanlı'da Fiat Doblo'nun motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Hatay Reyhanlı'da Fiat Doblo'nun motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de seyir halindeki Fiat Doblo'nun motor kısmı alev aldı. HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı; araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan FİAT marka hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Reyhanlı İlçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Seyir halindeki FİAT marka Doblo model hafif ticari aracın motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında FİAT kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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