Hatay polisinden kaçakçılara operasyon: 52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik Kırıkhan Alparslan Mahallesinde bulunan bir depoda yapılan aramada 52 bin adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalan M.F. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - HATAY