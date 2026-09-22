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Hatay Payas'ta geri manevra yapan araç, 4 yaşındaki çocuğu ezdi; çocuk ağır yaralandı

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Hatay Payas'ta geri manevra yapan araç, 4 yaşındaki çocuğu ezdi; çocuk ağır yaralandı
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Hatay'ın Payas ilçesinde kadın sürücünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla kurtarılan çocuk hastanede tedaviye alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da kadın sürücünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuğun aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan çocuğun çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla kurtarıldığı öğrenildi.

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, kadın sürücünün kullandığı geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Çocuğu ezen otomobilin sürücüsünün ve yanındaki şahsın kazayı fark etmesinin ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kazada yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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