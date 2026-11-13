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Hatay Payas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Hatay Payas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Hatay'da Adana-Hatay otobanı Payas ilçesi mevkiinde aynı istikamette ilerleyen 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılan 5 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi, bölgede emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'da otoyolda 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza; Adana - Hatay otobanı Payas ilçesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen 2 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan kurtarılan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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