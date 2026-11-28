Hatay Kumlu'da motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ekibince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kumlu ilçesinde oto tamircideki bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Miyavlama sesleri üzerine durumu 112'ye bildiren vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, aracın parçalarını sökerek kediyi çıkardı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kumlu ilçesinde oto tamircide bulunan bir aracın motor kısmına yavru kedi girdi. Aracın motor kısmında miyavlama sesleri duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için müdahale etti. İtfaiye ekipleri, aracın bazı parçalarını sökerek müdahale ederek yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan yavru kedi, koruma altına alındı.