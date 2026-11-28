Hatay'ın Kumlu ilçesinde aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kumlu ilçesinde oto tamircide bulunan bir aracın motor kısmına yavru kedi girdi. Aracın motor kısmında miyavlama sesleri duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için müdahale etti. İtfaiye ekipleri, aracın bazı parçalarını sökerek müdahale ederek yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan yavru kedi, koruma altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı