Hatay Kumlu'da dereye uçan kamyonetin sürücüsü suda kaldı, konuşmaya başladı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde kamyonetiyle dereye uçarak kaza yapan ve ardından konuşmada güçlük çeken Mehmet Ataş, şoku atlatarak konuşmaya başladı. Uyarıcı tabela olmadığından dolayı kaza yaptığını ifade eden Ataş, kaza sonrası yetkililerin gerekli tedbirleri aldığını ifade ederek kaza gecesi su içerisinde ölümle burun buruna geldiğini söyledi.

Kumlu ilçesi Gülova Mahallesi'nde akşam saatlerinde işten evine dönen Mehmet Ataş'ın kullandığı kamyonet dereye uçmuştu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye uçan kamyonetin sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bir süre suyun içinde kalan Mehmet Ataş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Ataş, kazanın şokunu üzerinden atamayarak konuşma konusunda sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Kazanın ardından günler sonra şoku atlatan Ataş, konuşma yetisinde sorun olmadan konuşmaya başladı. Uyarıcı tabelanın olmadığından dolayı kamyonetiyle dereye uçtuğunu ifade eden Ataş, ölümle burun buruna geldiği anlatarak kaza sonrası yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

"Hareket ederek kurtulmaya çalıştım ama saatlerce suda kaldım"

Kamyonetiyle dereye düşmesiyle ölümle burun buruna gelen Mehmet Ataş, yaşadığı korku dolu anlatarak "Akşam saat 20.00 sıralarında Reyhanlı'dan ana yol üzerinden şirketin bulunduğu istikamete doğru geliyordum. Yolda herhangi bir tabela olmadığı ve aracın farları yolu yeterince uzağı göstermediği için bir anda suyu fark etmedim ve aracımla suyun içine uçtum. O sırada sağa sola hareket ederek kurtulmaya çalıştım ama saatlerce suda kaldım. Bağıra çağıra yardım istedik ancak sesimizi duyan olmadı. Bunun üzerine kendi çabamızla kurtulmaya çalıştık. Aracın arkasında bir kürek gördüm. Kürekle suyu kontrol ederek yavaş yavaş sürünerek yola çıkmayı başardım. Yola çıktıktan sonra orada oturup bekledim. Bir araç gelince bağırarak yardım istedim. Araçtaki arkadaşlar bana yardımcı oldu. Kendilerinden Kadir'i veya diğer arkadaşımı aramalarını istedim. Hemen şirkete haber verdiler. Müdürlerimiz, şoförlerimiz ve tamircilerimiz geldi. Hepsi sağ olsun, bize yardımcı oldu. Ailem de olay yerine geldi. Ardından ambulanslarla hastaneye götürüldük" dedi.

"Şükürler olsun, şimdi sesim yavaş yavaş düzeliyor ve daha rahat konuşabiliyorum"

Kazanın yaşandığı bölgede aynı gün 3 kaza olduğunu belirten Ataş, yola tabela konularak önlem alınmasının yaşanabilecek kazaların önüne geçebileceğini ifade ederek "Benim kazamdan sonra aynı yerde bir kaza daha meydana geldi ve aynı gün toplam üç kaza yaşandı. Bunun sebebinin yolda tabela olmaması olduğunu düşünüyorum. Şimdi oraya tabela koydular. Bizim yaşadığımız olayın ardından gerekli önlemler alındı. Eğer ben bu kazayı yaşayıp, haberi yapılmasaydı kimsenin müdahale etmeyeceğini ve oraya tabela konulmayacağını düşünüyorum. Şu anda sağlık durumum daha iyi. Kazanın ilk günü yaşadığım şok nedeniyle konuşmakta zorlandım. Suyu yuttuğum için her tarafım suyun içinde kaldı ve saatlerce suda kaldım. Yardım istemek için çok bağırdım, bu nedenle sesim kısıldı. Ayaklarımda da kaslarımla ilgili bazı sorunlar yaşadım. Şükürler olsun, şimdi sesim yavaş yavaş düzeliyor ve daha rahat konuşabiliyorum. Kazanın hemen ardından bir kelime bile söyleyemiyordum. Şimdi çok şükür daha iyiyim. Kazadan sonra gerekli tedbirleri aldılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı