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Hatay Kırıkhan'da Sultanbeyli Konteyner Kent'te çıkan yangın kontrol altına alındı

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Hatay Kırıkhan'da Sultanbeyli Konteyner Kent'te çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Sultanbeyli Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çevredeki konteynerlere ve yerleşim alanına yayılması önlendi; bölgede emniyet tedbirleri sağlandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Sultanbeyli Konteyner Kent'te konteyner yangını meydana geldi. Yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Sultanbeyli Konteyner Kent'te bir konteynerde yangın çıkması üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangının çevredeki konteynerlere ve yerleşim alanına yayılmaması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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