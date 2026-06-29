Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde orman yangını çıktı. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen orman yangınını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan müdahaleyle yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin ve havadan 1 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınan bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı