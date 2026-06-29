Haberler

Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle 3 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde orman yangını çıktı. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen orman yangınını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan müdahaleyle yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin ve havadan 1 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alınan bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüneş Kaplan:

Kırıkhan'da yangın hızlı söndürülmüş iyi olmuş ama bu işlerin maliyeti giderek artıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHatice Eylül Epcerev:

Umarım bu tür yangınlar azalır çünkü iklim değişikliği yüzünden geleceğimiz çok tehlikeli ????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Koltuğu doldu: İşte City'nin yeni hocası
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Avrupa'nın göbeğinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru

Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarları kahredecek

Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarı kahredecek
Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

Küçük kız, annesini korkunç şekilde öldürdü