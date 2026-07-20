Kırıkhan'da odunluk yangını
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan odunluk yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın Yeni Mahalle'de meydana geldi, soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan odunluk yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Odunluk alanda çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı