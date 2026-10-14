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Hatay Kırıkhan'da metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Hatay Kırıkhan'da metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 11 Ağustos'ta 0,51 gram, 12 Ekim'de ise 6,50 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 11 Ağustos tarihinde A.G. isimli şahıstan fiziki takip ve teşhis sonucu 0,51 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmaların devamında 12 Ekim tarihinde Ö.P. isimli şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 6,50 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Olayla ilgili A.G., S.A. ve Ö.P. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında işlem yapılırken, Ö.P. hakkında ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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