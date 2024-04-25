Hatay İskenderun'da Fuhuş Yapan 3 Kişiye İdari İşlem

Hatay İskenderun'da, Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlerde bir evde fuhuş yaptıkları belirlenen 3 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, 21 Nisan tarihinde İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi'nde bir evde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda, H.G., G.D. ve S.K. isimli 3 şahsın fuhuş yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY