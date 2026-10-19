Hatay İskenderun'da aranan 3 hükümlü kesinleşmiş cezalarla yakalanıp tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.L. ile kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Z.D. ve A.A. İskenderun'da tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı