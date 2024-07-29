Hatay'ın Yayladağı ilçesinde orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası zarar gören alanda soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşanan orman yangını ekipler tarafından söndürüldü.
Yangın, Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eş güdümlü çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangından zarar gören alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY