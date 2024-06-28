Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan çöp yangını söndürüldü
Kumlu ilçesinde çıkan çöp yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan çöp yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kumlu ilçesinde çöp yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY