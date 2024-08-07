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Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü

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Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde, maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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