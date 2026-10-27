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Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde etkili sağanak yolları göle çevirdi

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Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde etkili sağanak yolları göle çevirdi Haber Videosunu İzle
Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde etkili sağanak yolları göle çevirdi
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Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yolları ve caddeleri göle çevirdi. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; yağışların gece boyunca yer yer devam edeceği belirtildi.

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar ve caddeler göle döndü.

Hatay'da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini gösterdi. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ve Payas ilçelerinde caddeler ve yollar göle döndü. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yağışların gece boyunca yer yer devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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