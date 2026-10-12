Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında 2 konteyner yandı, can kaybı yaşanmadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında 2 konteyner yandı, can kaybı yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde bulunan 2 konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yanan konteynerler kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında 2 konteyner yandı.
Yangın, Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde bulunan iki konteynerde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri de alındı.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yanan konteynerler kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı