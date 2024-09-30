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Hatay'ın Antakya İlçesinde Çöplükte Yangın Çıktı

Hatay'ın Antakya İlçesinde Çöplükte Yangın Çıktı
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Antakya'nın Maşuklu Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir çöplük alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalelerin sonucunda söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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