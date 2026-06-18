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Hassa'da bahçe yangını

Hassa'da bahçe yangını
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Hatay'ın Hassa ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alanlara sıçramadan kontrol altındı.

Yangın, Hassa ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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