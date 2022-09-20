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450 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

450 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiHATAY Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 450 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

450 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 450 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Kovalamaca sonucunda Antakya - İskenderun yolunda kaza sonrası yakalanan araç içerisinde 450 bin adet 69 kilo captagon ele geçirildi.

Şüpheli A.H. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - 3. Sayfa

Tragger Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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