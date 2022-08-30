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Hatay haberi | Hatay'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay haberi | Hatay'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

Hatay haberine göre Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince H.G.'nin ikametinde yapılan aramada; 13 ruhsatsız tabanca, 21 fişek, 3 dolu kartuş, 7 sürgü, 13 şarjör, 1 namlu, 3 kabza, muhtelif silah parçaları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli H.G. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Payas Hatay 3. Sayfa Haberler

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