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Hatay haber... Hatay'da sanayide çıkan yangın kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Hatay haber... Hatay'da sanayide çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay haber: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki sanayi sitesinde çöp atıklarının ve hurda malzemelerin de bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki sanayi sitesinde çöp atıklarının ve hurda malzemelerin de bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Güzelburç Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde çöp atıklarının ve hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri ve dumanı görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın sanayide bulunan diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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