Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Antakya İlçe Emniyet ekipleri, il merkezinde vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirip broşür dağıttı. Ekipler, muhtemel mağduriyetlere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Hatay'da polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında dolandırıcıların kullandığı yöntemler anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yürütülen çalışmalarda, vatandaşlara dolandırıcılık suçlarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verildi.

Ekipler, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hatay Emniyet Müdürlüğünün dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi

İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına cevap verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk: Saha yüzünden sakatlık verdik

''Sakatlık verdik'' diyerek kötü haberi duyurdu
Antalya'da fırtına Konyaaltı Sahili'ni beyaza bürüdü! Dev dalgaların arasında denize girdiler

Dev dalgalar falezleri dövdü! Bazıları aldırmadan denize girdi
Şehir merkezine inen ayı çöp konteynerini arabaya itti

Görüntüsü olmasa kasko için sigorta şirketlerini inandıramazsın
Ege Üniversitesi’nde gece yarısı köpekler toplatıldı! Hayvanseverler tepkili

Kampüste sokak köpeği arbedesi! 200'ünü birden alıp götürdüler

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı

Ünlü şarkıcı Paris'te göstericilerin arasında kaldı: O anları paylaştı
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür

Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Bundan geri dönüş olmayacak...
Mason Greenwood penaltılarda korkutuyor

Greenwood'un penaltı istatistiği felaket