Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Antakya İlçe Emniyet ekipleri, il merkezinde vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirip broşür dağıttı. Ekipler, muhtemel mağduriyetlere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Hatay'da polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında dolandırıcıların kullandığı yöntemler anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yürütülen çalışmalarda, vatandaşlara dolandırıcılık suçlarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verildi.
Ekipler, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Hatay Emniyet Müdürlüğünün dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.