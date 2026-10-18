Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

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Hatay'da polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında dolandırıcıların kullandığı yöntemler anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yürütülen çalışmalarda, vatandaşlara dolandırıcılık suçlarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verildi.

Ekipler, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hatay Emniyet Müdürlüğünün dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı