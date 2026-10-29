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Hatay Dörtyol'da trenle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Hatay Dörtyol'da trenle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trenle çarpışan 31 BBA plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tren ile otomobil çarpıştı. Trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar sokağında meydana geldi. 31 BBA plakalı otomobil, trenle çarpıştı. Trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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