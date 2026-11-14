Hatay Dörtyol'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, 32 yaşındaki sürücü öldü

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Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobil hurdaya dönerken sürücü öldü.

Kaza; gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Bekir Sönmez idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 32 yaşındaki sürücü Sönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı