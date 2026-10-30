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Hatay Dörtyol'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 kişi cezaevine gönderildi

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Hatay Dörtyol'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 kişi cezaevine gönderildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 kişi, polisin çalışmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen iki hükümlü, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında S.O. ve Y.Y.'yi Dörtyol'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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