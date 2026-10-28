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Hatay Dörtyol'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. yakalanarak tutuklandı

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Hatay Dörtyol'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. yakalanarak tutuklandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B. yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.B.'yi Dörtyol'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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