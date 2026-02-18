Haberler

Konteyner yatakhane alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangında itfaiye ekipleri, enkazdan buldukları Kur'an-ı Kerim'i öpüp başlarına koyarak dikkat çekti. Yangın can kaybı olmaksızın söndürüldü.

Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye personelinin enkaz içerisindeki Kur'an-ı Kerim'i fark ederek öpüp başına koyması dikkat çekti.

Yangın, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki şantiyede çalışan işçilerin kullandığı yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yatakhane kullanılmaz hale geldi. Konteyner yatakhanenin enkazından çıkan Kur'an-ı Kerim'i fark eden itfaiye personelinin, 3 sefer öpüp başına koymasıysa dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
