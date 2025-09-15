Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman bölge ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa