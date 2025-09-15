Haberler

Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman bölge ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.