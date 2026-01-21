Payas'ta hurdalık alan alevlere teslim oldu
Hatay'ın Payas ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hurda eşyaların bulunduğu alanda yaşandı. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa