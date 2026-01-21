Haberler

Payas'ta hurdalık alan alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çevreye sıçramadan söndürüldü.

Hatay'da alevlere teslim olan hurdalık alandaki yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hurda eşyaların bulunduğu alanda yaşandı. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
