Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hatay'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Kazaya karışan tırlardan biri makaslaması sonucu gerçekleşen kaza, Adana - Hatay otoyolu üzerindeki Payas ilçesi gişeler mevkiinde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza,a Adana - Hatay otoyolu Payas ilçesi gişeler mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki 16 AHM 883 plakalı tırın makaslaması üzerine arkadan gelen 2 tır araca çarptı. Zincirleme trafik kazasına 3 araç karışırken araç sürücülerinden 24 yaşındaki K.Y. yaralandı. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Araçların çekilmesiyle yolun tüm şeritleri araç trafiğine açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
