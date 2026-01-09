18 kişinin yaralandığı kazada yolcu minibüsünün devrildiği anlar kamerada

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 18 kişinin yaralandığı 5 araçlı zincirleme kaza, yolcu minibüsünün araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 1 tır, yolcu minibüsü ve 3 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsü devrilirken araçlarda hasar oluştu. Olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye başvuran 18 yaralı tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda araçların kaldırılmasıyla ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kaza anı ise bir yolcu minibüsünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve yaşanan panik dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY