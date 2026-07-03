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Zihinsel engelli şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı: Korku dolu anlar kamerada

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zihinsel engelli T.Ş., üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti, ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da zihinsel engelli şahıs, üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

Olay, öğle saatlerinde Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Zihinsel engelli T.Ş., benzin bidonunu üzerine dökerek kendini yaktı. Kısa sürede alevlere teslim olan şahsı fark eden vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle hemen müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri şahsa müdahale etti. Durumu ağır olan şahıs önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, oradan da Adana'ya sevk edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Muvazene sorunları nedeniyle daha önce hastanede tedavi gören şahsın araç camı sildiği için bir süre önce zabıta ekiplerince uyarıldığı ve T.Ş.'nin bu duruma sinirlenerek benzin dökerek kendini yaktığı öne sürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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