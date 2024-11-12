Hatay'da Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

Hatay'ın Defne ilçesi zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Defne ilçesi Bozlu Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı zeytinlik alanda yangın çıktı. Zeytinlik alandaki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı zeytinlik alan zarar gördü. - HATAY