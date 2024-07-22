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Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörde bulunan 18 yaşındaki sürücü Ali Dağlı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün 18 yaşındaki sürücüsü öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Dağlı idaresindeki traktör, zeytin bahçesine uçarak ters döndü. Kazada 18 yaşındaki sürücü Ali Dağlı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ali Dağlı'nın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Cenaze aracı tarafından Dağlı'nın cansız bedeni morga götürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ali Dağlı Jandarma İtfaiye Antakya Zeytin Hatay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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