Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün 18 yaşındaki sürücüsü öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Dağlı idaresindeki traktör, zeytin bahçesine uçarak ters döndü. Kazada 18 yaşındaki sürücü Ali Dağlı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ali Dağlı'nın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Cenaze aracı tarafından Dağlı'nın cansız bedeni morga götürüldü. - HATAY