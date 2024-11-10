Hatay'da Zeytin Bahçesine Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili zeytin bahçesine devirdi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY